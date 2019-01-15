Анатолий Вассерман сначала осудил Марину Чекунову за совет «постирать занавески», а потом извинился

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-15T10:52:30+03:00

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Знаменитый эрудит, публицист и аналитик Анатолий Вассерман не остался в стороне от скандала вокруг больницы в Струнино. В прошлую пятницу слова врио вице-губернатора Марины Чекуновой о том, что надо навести порядок в больнице - очень уж там грязно - были выдернуты из контекста и растиражированы федеральными каналами со злобными комментариями.

Анатолий Вассерман в интервью порталу nation-news.ru резко высказался об этой ситуации и посоветовал чиновнице «не перекладывать свои проблемы на рядовых граждан.

Однако, как выяснилось позднее, Вассерман сделал выводы на основе предвзятых сюжетов федеральных телеканалов. Через пару дней он сам позвонил в редакцию nation-news.ru и извинился за свой резкий комментарий. Анатолий Вассерман сказал, что посмотрел видеозапись той встречи и увидел, что ни Чекунова, ни сотрудники облздрава не отказываются решать проблемы струниноской больницы и вообще не сказали ничего, достойного осуждения.