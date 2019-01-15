Судьбу инсталляции "Я люблю Владимир" на Соборной площади будут решать путем голосования на сайте мэрии

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-15T10:41:12+03:00

Если жители будут против того, чтобы она там оставалась, ее уберут

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Вслед за домиками-шале Соборную площадь может покинуть и инсталляция "Я люблю Владимир". Однако ее судьбу будут решать сами владимирцы.

- Мы понимаем, что она вызывала у части горожан негативное отношение, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - И вполне обоснованно. Потому что Соборная площадь хороша в своем изначальном виде. В связи с этим мы решили вынести решение о судьбе инсталляциии на обсуждение.

В ближайшее время на официальном сайте администрации города появится опрос о том, стоит ли оставить ее в центре или убрать в какое-то другое время. Жители будут голосовать за один из двух вариантов. После этого в мэрии обещают поступить так, как решат люди.