2019-01-15T10:31:25+03:00
Происшествия

Во Владимире у железной дороги задержали 19-летнего парня с пакетом наркотиков

Потом в квартире у него нашли почти 16 грамм амфетамина
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирская полиция на транспорте недалеко от железной дороги в черте города задержала 19-летнего парня, у которого при себе был пакет с серым порошком. Экспертиза показала, что молодой человек носил с собой 1 грамм амфетамина.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские нашли картонную коробку с шестью пакетами с порошком кремового цвета. Экспертиза показала, что в них было 15,63 грамма амфетамина.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24