Во Владимире у железной дороги задержали 19-летнего парня с пакетом наркотиков

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-15T10:31:25+03:00

Потом в квартире у него нашли почти 16 грамм амфетамина

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Владимирская полиция на транспорте недалеко от железной дороги в черте города задержала 19-летнего парня, у которого при себе был пакет с серым порошком. Экспертиза показала, что молодой человек носил с собой 1 грамм амфетамина.

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские нашли картонную коробку с шестью пакетами с порошком кремового цвета. Экспертиза показала, что в них было 15,63 грамма амфетамина.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии.