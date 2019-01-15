Губернатор Владимир Сипягин помог родным девочек-участниц «Губернаторского дневника»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-01-15T10:20:42+03:00

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В конце 2018 года состоялась встреча губернатора Владимира Сипягина с школьниками Владимирской области - победителями акции «КП»-Владимир» «Губернаторский дневник».

В ходе встречи две ученицы школ Владимира и Коврова попросили главу региона помочь в решении проблем со здоровьем их бабушек. В частности, речь шла о содействии в организации бесперебойного обеспечения лекарствами (инсулином) и в получении необходимой медицинской помощи. Обе пожилые женщины – жительницы областного центра.

По поручению губернатора одна из бабушек была записана на приём кардиолога, другая – приглашена в поликлинику по месту жительства, где ей были выданы все необходимые медикаменты, а также упрощена процедура приёма врача для дальнейшего получения льготных лекарств.