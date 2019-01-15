В Судогодском районе сгорел жилой двухквартирный дом — имеется пострадавший

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-15T10:08:50+03:00

Хозяин был доставлен в больницу с сильными ожогами

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Поздней ночью 14 января в Главное управление МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в Судогодском районе. Горел деревянный двухквартирный дом в деревне Вольная Артемовка, по адресу ул. Школьная д.6.

На место незамедлительно выехали пожарные Судогодского гарнизона. Спасателям пришлось бороться с пожаром, площадь которого составила 140 кв.м. Несмотря на то, что дом — двухквартирный, там находился только один 56-летний мужчина. Хозяин квартиры с сильными ожогами был доставлен в больницу.