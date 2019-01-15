Во Владимире разбирают рождественские домики-шале

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-15T10:01:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Рождественская ярмарка на Соборной площади областного центра завершила работу раньше обычного. Официальное закрытие состоялось 13 января сразу после забега Дедов Морозов. По оценкам мэрии за новогодние праздники ее посетили свыше 200 тысяч человек.

При этом раньше всегда на Соборной площади оставались домики-шале. Но в этом году их тоже решено демонтировать. В том числе по требованию государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, которая заявила, что они диссонируют с убранством исторического ядра.

Правда, в мэрии все-таки сказали, что демонтаж шале связан не столько с требованиями инспекции, сколько с тем, что домики лучше выставлять лишь во время крупных праздников. Планируется, что какие-то шале все же останутся на площади для обслуживания туристов. Остальные будут возвращаться в центр лишь на время таких праздников как Новый год или День России.