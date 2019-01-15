Цифровое телевидение во Владимирской области введут до 1 мая 2019 года

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-15T09:44:51+03:00

Только 15 процентов жителей региона до сих пор "сидят" на аналоговом вещании

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Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее совещание в формате видеоконференции с главами городов Владимирской области. На совещании изучали степень готовности региона к переходу на цифровое телевидение.

Оказалось, что 64 процента населения пользуются услугами платного телевидения: кабельного, IP-TV, непосредственно спутникового. Они уже смотрят телевизор в цифровом формате. 21 проценту домохозяйств для перехода на 20 бесплатных и обязательных цифровых телеканалов надо только перенастроить телевизор. Еще 15 процентов жителей до сих пор принимает телеканалы в аналоговом формате. Больше всего последних находится в Коврове, Муроме, а также в Собинском, Муромском, Юрьев-Польском и Селивановском районах.

Владимир Сипягин поставил задачу муниципалитетам завершить переход на цифровое вещание до 1 мая текущего года.Отдельно обсудили помощь социально незащищённым гражданам в приобретении необходимого абонентского оборудования. Решено было покупать приставку (её можно заказать по цене от 800 рублей) за счет муниципальных бюджетов.