СЕГОДНЯ 19:48 2019-01-14T19:48:09+03:00

Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения художника

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18 января в Центре ИЗО откроется выставка Петра Дика "Формула чувств". Вся его творческая жизнь связана с владимирской землей.

Его работы следует рассматривать как притчи о судьбе человеческой. Небольшие по размеру, они полны такой эмоциональной силы и внутренней значительности, что завораживают зрителя.

Главная тема творчества Дика совпадает с главной темой русской культуры – своими произведениями он касается проблем неблагополучия, неприкаянности, человеческой отчужденности и призывает к взаимопониманию, милосердию, душевному теплу.

Произведения Петра Дика находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, во многих музеях России, Европы.

На выставке во Владимире впервые будут представлены эскизы Петра Дика, посетители увидят более 50 произведений гениального художника.

Выставка будет работать до 24 февраля. Цена билетов – 50-100 рублей.