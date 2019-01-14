2019-01-14T19:42:06+03:00
Спорт

Спортсменка из Коврова взяла серебро на первом этапе Кубка России по полиатлону

В общекомандном зачёте Владимирская область заняла второе место
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено областной администрациейфото предоставлено областной администрацией
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С 10 по 12 января в Коврове прошел перый этап Кубка России по полиатлону. В состязаниях участвовали представители 10 регионов России. За Владимирскую область выступали 15 человек из Юрьев-Польского, Мурома, Коврова и Гусь-Хрустального района.

Спортсменка из Коврова Дина Романова завоевала серебряную медаль.Никита Малышев и Анастасия Суконкина, также представлявшие на соревнованиях Владимирскую область, заняли на Кубке четвёртое и пятое места соответственно.

В общекомандном зачёте Владимирская область заняла второе место. В соревнованиях среди клубов лучшим стал ковровский спортивный клуб «Вымпел».

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