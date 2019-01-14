Мобильный офтальмологический комплекс обследует 180 жителей из отдаленных районов Владимирской области

СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-14T19:36:07+03:00

В январе состоятся выезды к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов

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На территори области продолжает свою работу мобильный офтальмологический комплекс «Оптикстайл-Муром». В январе состоятся выезды к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов, в ходе которых планируется обследовать 180 человек.

Мобильный офтальмологический комплекс работает по системе ОМС с ноября 2015 года. За это время было бесплатно обследовано свыше 5 тысяч жителей отдаленных районов области.

Пациенты проходят диагностические процедуры и получают консультацию врача-офтальмолога.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

График выездов мобильного комплекса: посёлок Уршельский Гусь-Хрустального района – 15, 22, 29 января; Курлово Гусь-Хрустального района – 23 января; село Великодворье Гусь-Хрустального района – 24, 30 января; Меленки – 17 января; Суздаль – 16, 25 января; Костерёво Петушинского района – 28 января; Покров Петушинского района – 21 января.