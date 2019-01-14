2019-01-14T17:57:30+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном аптека продавала лекарства по завышенной цене

Предприятию и гендиректору предстоит заплатить штраф
Ирина Мальцева
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Нарушения обнаружили в ходе проверки, проведенной Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой. Как выяснилось, ООО «Фармлайн», вопреки постановлению губернатора Владимирской, устанавливавшему предельные надбавки на лекарства, завысило цены сразу на несколько жизненно важных лекарственных препаратов. На «Омник» цена была выше допустимой почти на триста рублей, на «Лозап» - более чем на сто рублей. Аналогичные нарушения выявили и при проверки цен на некоторые другие препараты. В отношении ООО «Фармлайн» и его генерального директора возбуждены производства из-за нарушения порядка ценообразования. В результате выписаны два штрафа: организации предстоит заплатить 600 рублей, а руководителю придется расстаться с более существенной суммой – 25 тысячами рублей.

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