2019-01-14T17:29:42+03:00
Общество

В Кольчугино пенсионер украсил улицу большой свиньей

Горожанин вылепил снежную скульптуру
Ирина Мальцева
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Фото Натальи ПфаненштильФото Натальи Пфаненштиль
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Снежная хрюшка сейчас украшает улицу Металлургов в Кольчугино. Местный пенсионер Михаил Филиппович, больше известный как деда Миша, уже отметил восьмидесятилетний юбилей, но не жалеет сил, радуя горожан. Мастерить снежную скульптуру символа года – его добрая традиция. В прошлом году на радость местным жителям он слепил собаку, в этом – дружелюбного кабанчика. Иногда за зиму ему приходится восстанавливать свои творения несколько раз, из-за того, что их ломают прохожие. Но отказываться от традиции кольчугинец не собирается, ведь большинство горожан благодарят его и радуются снежным украшениям.

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