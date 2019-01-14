Владимирец в электричке лишился документов и ста тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-14T16:44:53+03:00

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Пятидесятилетний житель Муромской области обратился в дежурную часть линейного отдела полиции Муром. Как рассказал мужчина, в пригородной электричке «Черусти – Вековка» он задремал, и, проснувшись на конечной станции, обнаружил пропажу рюкзака, в котором лежали документы, наличные и банковская карта. В тот же день с его карты списали сто с половиной тысяч рублей. Как выяснили сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте, на чужие вещи позарился пятидесятипятилетний работник электропоезда. Воспользовавшись тем, что пассажир заснул, он прихватил его рюкзак, а добравшись до Москвы, в тот же день снял деньги с карты. Следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту кражи, максимальное наказание, которое грозит по этой статье – пять лет лишения свободы.