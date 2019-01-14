В Коврове из горящей квартиры спасли женщину-инвалида

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-14T16:40:10+03:00

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Пожар в квартире на девятом этаже на улице Комсомольской в Коврове начался 14 января около полудня. В 12.40 огонь и дым заметили прохожие и позвонили в МЧС. Через несколько минут спасатели были на месте и еще из машины увидели пламя на балконе девятого этажа.

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Дверь в квартиру никто не открыл, и пожарным пришлось ее вскрывать. Соседи рассказали, что живет здесь одинокая женщина-инвалид. Пожарные попали в квартиру, полную дыма, быстро нашли женщину и вынесли ее в безопасное место, передав врачам «скорой помощи».

Тем временем огонь разгорался и появился риск, что он перекинется на соседнюю квартиру, где уже начинал гореть балкон. Но пожарные быстро справились с пламенем, не дав ему захватить квартиру.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Основная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.