В Коврове из горящей квартиры спасли женщину-инвалида
Пожар в квартире на девятом этаже на улице Комсомольской в Коврове начался 14 января около полудня. В 12.40 огонь и дым заметили прохожие и позвонили в МЧС. Через несколько минут спасатели были на месте и еще из машины увидели пламя на балконе девятого этажа.
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Дверь в квартиру никто не открыл, и пожарным пришлось ее вскрывать. Соседи рассказали, что живет здесь одинокая женщина-инвалид. Пожарные попали в квартиру, полную дыма, быстро нашли женщину и вынесли ее в безопасное место, передав врачам «скорой помощи».
Тем временем огонь разгорался и появился риск, что он перекинется на соседнюю квартиру, где уже начинал гореть балкон. Но пожарные быстро справились с пламенем, не дав ему захватить квартиру.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Основная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.
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