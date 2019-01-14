Муромский пенсионер ограбил кредитную контору, чтобы ей же отдать долги
Он ворвался в офис в чулком на голове
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10 января в муромскую полицию поступило сообщение об ограблении офиса местной кредитной конторы. Пресс-служба УМВД по Владимирской области, сообщает, что неизвестный ворвался в помещение офиса в чулке на голове и угрожая сотруднице компании потребовал деньги. Испугавшись, женщина отдала грабителю 29,5 тысяч рублей.
Напавшим оказался 65-летний местный житель. Его задержали по горячим следам. Злоумышленник сознался в содеянном и заявил, что собирался отдать конторе деньги в счет погашения взятого ранее займа.