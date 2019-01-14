2019-01-14T16:19:44+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» проведет работы на теплосетях по улице Горького

Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирский филиал «Т Плюс» 15 января проведет работы по восстановлению герметичности магистрального трубопровода в районе дома №89 по улице Горького. В связи с этим с 9.30 до 19.30 будет ограничена подача тепла и горячей воды в 8 жилых домах, 7 учебных и 4 административных зданиях.

В настоящее время энергетики уже подготовили участок трубопровода к ремонту, к проведению которого будут привлечены 14 специалистов и 8 единиц техники. Отметим, что обратный трубопровод останется в работе, что позволит возобновить теплоснабжение в кратчайшие сроки.

Компания «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства и предпримет все усилия, чтобы выполнить работы максимально оперативно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Центре ИЗО откроется выставка Петра Дика
Спортсменка из Коврова взяла серебро на первом этапе Кубка России по полиатлону
Мобильный офтальмологический комплекс обследует 180 жителей из отдаленных районов Владимирской области
В Гусь-Хрустальном аптека продавала лекарства по завышенной цене
В Кольчугино пенсионер украсил улицу большой свиньей
Владимирец в электричке лишился документов и ста тысяч рублей
В Коврове из горящей квартиры спасли женщину-инвалида
Муромский пенсионер ограбил кредитную контору, чтобы ей же отдать долги
Жительница Киржача обокрала двоих за вечер
Сити-менеджер Андрей Шохин наградил владимирцев за новогоднее оформление города
В Ковровском музее природы открылась мастерская глиняной игрушки
Владимирцев приглашают на Колядки
Заместителем директора департамента развития предпринимательства Владимирской области стал известный предприниматель Тимур Рамазанов