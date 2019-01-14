Владимирский филиал «Т Плюс» проведет работы на теплосетях по улице Горького

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-14T16:19:44+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» 15 января проведет работы по восстановлению герметичности магистрального трубопровода в районе дома №89 по улице Горького. В связи с этим с 9.30 до 19.30 будет ограничена подача тепла и горячей воды в 8 жилых домах, 7 учебных и 4 административных зданиях.

В настоящее время энергетики уже подготовили участок трубопровода к ремонту, к проведению которого будут привлечены 14 специалистов и 8 единиц техники. Отметим, что обратный трубопровод останется в работе, что позволит возобновить теплоснабжение в кратчайшие сроки.

Компания «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства и предпримет все усилия, чтобы выполнить работы максимально оперативно.