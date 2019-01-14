Жительница Киржача обокрала двоих за вечер

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-14T15:38:36+03:00

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Августовской ночью прошлого года женщина около магазина «Продукты» на улице Фурманова заметила около входа нетрезвого местного жителя, у которого из кармана брюк торчала пачка денег. Предприимчивая горожанка незаметно вытащила у него три купюры по пять тысяч рублей. Потом женщина увидела стоявшего неподалеку еще одного мужчину и сумела незаметно стянуть с его руки дорогое золотое кольцо. С добычей, в общей сложности составившей сорок тысяч рублей, она скрылась. После задержания жительница Киржача, ранее судимая, признала свою вину, по приговору суда она получила три года лишения свободы.