Сити-менеджер Андрей Шохин наградил владимирцев за новогоднее оформление города

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-14T14:01:23+03:00

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Сити-менеджер Андрей Шохин сказал, что новогоднее оформление города Владимира отмечают и жители, и туристы. Главу администрации радует, что в этом году к масштабной муниципальной иллюминации и арт-объектам добавились традиционные и новые элементы праздничного оформления, которые подготовили владимирские предприятия, организации и креативные горожане.

Среди предприятий и организаций лучшими стали: Владимирское отделение № 8611 ПАО Сбербанк, «Владимирский хлебокомбинат»,филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Среди магазинов: «Рич», «Мастерская цветов и подарков», «Мир тканей», «Truvor», сеть магазинов «Цветы». Среди торговых центров: ЦУМ «Валентина», ТЦ «Гагаринский", ТЦ «Крейсер».

Среди гостиниц, ресторанов и кафе: «Франки Фэп", гостиницы «Заря» и «Владимир».

Среди медицинских учреждений: стоматология «Аполлония».

Благодарственными письмами администрации также отмечено новогоднее оформление сразу двух жилых домовладений в Оргтруде - на ул.Пионерская, 46 и ул.Рабочая,15.