2019-01-14T13:39:54+03:00
Общество

В Ковровском музее природы открылась мастерская глиняной игрушки

В новогодние праздники ее посетили туристы из Вязников и Москвы
Алексей СУХОВ
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В дни новогодних праздников в Музее природы и этнографии произошло долгожданное событие – открытие глиняной мастерской.

Возможность первыми оценить новую мастерскую представилась двум туристическим группам (из Вязников и Москвы). Гости были в восторге от ковровской глиняной игрушки. Мастер по лепке рассказала не только о художественном промысле Коврова, но и о традиционном гончарном деле и показала глиняную посуду, которой когда-то пользовались жители Ковровского края.

И дети, и взрослые с большим удовольствием создавали из глины небольшое чудо – удивительную, неповторимую игрушку.

Записаться на мастер-класс по лепке и росписи глиняной игрушки можно по телефону 8(49 232) 2-21-19 или на сайте музея в разделе «Запись на экскурсию».

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