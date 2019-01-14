Владимирцев приглашают на Колядки

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-14T13:17:57+03:00

Жителей города поздравит образцовый театр «Дружбы и Добра особенных детей и молодых людей»

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АРДИ "Свет" приглашает 16 января на «Колядки» - выступление образцового «Театра Дружбы и Добра особенных молодых людей» для жителей города.

Переход от старого года к новому на Руси издавна знаменовался Святками – самым любимым и весёлым праздником. Эти 12 дней – от рождественского сочельника до Крещения Господня и называется Святками.

По всей Руси был распространён обычай новогоднего обхода домов молодёжью с колядками - незамысловатыми песенками.

Образцовый театр «Дружбы и Добра особенных детей и молодых людей» решил возобновить эту русскую традицию. Ежегодно с 2007 года молодые люди вместе с педагогами, родителями проводят колядки в торговых центрах «Ополье» и Торгово-Промышленной палаты.

16 января молодые люди придут в торговый центр «Ополье -Владимир» поздравить жителей города Владимира с новогодними праздниками, пожелать им счастья, удачи во всех начинаниях, бойкой торговли, процветания.

Начало - в 16 часов.