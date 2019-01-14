Владимирцев приглашают на Колядки
АРДИ "Свет" приглашает 16 января на «Колядки» - выступление образцового «Театра Дружбы и Добра особенных молодых людей» для жителей города.
Переход от старого года к новому на Руси издавна знаменовался Святками – самым любимым и весёлым праздником. Эти 12 дней – от рождественского сочельника до Крещения Господня и называется Святками.
По всей Руси был распространён обычай новогоднего обхода домов молодёжью с колядками - незамысловатыми песенками.
Образцовый театр «Дружбы и Добра особенных детей и молодых людей» решил возобновить эту русскую традицию. Ежегодно с 2007 года молодые люди вместе с педагогами, родителями проводят колядки в торговых центрах «Ополье» и Торгово-Промышленной палаты.
16 января молодые люди придут в торговый центр «Ополье -Владимир» поздравить жителей города Владимира с новогодними праздниками, пожелать им счастья, удачи во всех начинаниях, бойкой торговли, процветания.
Начало - в 16 часов.