2019-01-14T13:15:34+03:00
Общество

Заместителем директора департамента развития предпринимательства Владимирской области стал известный предприниматель Тимур Рамазанов

В ближайшее время он станет главой департамента
Артём Черепанов
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10 января на должность директора департамента развития предпринимательства Владимирской области был назначен известный местный предприниматель Тимур Рамазанов. Как только будут оформлены все необходимые документы, он будет повышен до должности директора структуры.

Тимур Рамазанов - известный во Владимирской области бизнесмен. В середине 1990-ых годов он был владельцем крупного автосалона, а в 2014 году стал главой сельскохозяйственного предприятия "Тарбеево", специализирующееся на выпуске молока. Два года назад он продал это предприятие.

Предыдущий руководитель департамента развития предпринимательства Наталья Короннова оставила пост главы структурного подразделения администрации области 19 ноября 2018 года.

Департамент развития предпринимательства считается одним из самых сложных в администрации области. За пять предыдущих лет на посту директора департамента сменилось уже десять руководителей, некоторые из которых в последствии оказались под следствием.

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