2019-01-14T13:11:19+03:00
Спорт

Ковровский бильярдист выиграл первенство России по комбинированной пирамиде

В первенстве участвовали в общей сложности 203 спортсмена
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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С 5 по 12 января в Казани проходило первенство России по комбинированной пирамиде (русский бильярд) среди юношей до 16 лет. В первенстве участвовали в общей сложности 203 спортсмена (47 из них в дисциплине «комбинированная пирамида») почти из 40 регионов России.

Антон Виноградов из Коврова стал победителем первенства России. После одержанной победы Антон стал трехкратным абсолютным чемпионом России среди юношей.

В 2018 году ковровчанин завоевал золотые медали в двух других дисциплинах русского бильярда – «свободной пирамиде» и «динамичной пирамиде».

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