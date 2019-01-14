Ковровский бильярдист выиграл первенство России по комбинированной пирамиде
В первенстве участвовали в общей сложности 203 спортсмена
фото предоставлено департаментом спорта
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С 5 по 12 января в Казани проходило первенство России по комбинированной пирамиде (русский бильярд) среди юношей до 16 лет. В первенстве участвовали в общей сложности 203 спортсмена (47 из них в дисциплине «комбинированная пирамида») почти из 40 регионов России.
Антон Виноградов из Коврова стал победителем первенства России. После одержанной победы Антон стал трехкратным абсолютным чемпионом России среди юношей.
В 2018 году ковровчанин завоевал золотые медали в двух других дисциплинах русского бильярда – «свободной пирамиде» и «динамичной пирамиде».