2019-01-14T12:05:30+03:00
Общество

Жителя Суздаля, сливавшего канализацию в государственный заказник, будут судить

Горожанина хотят заставить восстановить плодородную землю
Ирина Мальцева
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В Суздальский районный суд с иском обратились представители Государственной инспекции по охране и использованию животного мира областной администрации. Еще в июне 2016 года специалисты проводили обследование территории государственного комплексного (ландшафтного) заказника «Ильинский луг» регионального значения, расположенного в пойме реки Каменка в черте Суздаля. Выяснилось, что житель одной из улиц, прилегающих к лугу, устроил на территории заказника канализационный отстойник, что категорически запрещено. Горожанина обязали устранить нарушения и восстановить слой плодородной почвы на лугу, однако до сих пор он этого не сделал. Теперь заставить его исправить должен суд, рассмотрение дела назначено на 23 января.

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