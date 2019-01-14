Во Владимире под суд пойдет банда, занимавшаяся автоподставами

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-14T11:48:38+03:00

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Шестерых жителей Владимира, в том числе двоих бывших сотрудников ГИБДД, обвиняют по различным статьям о мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, банду, занимавшуюся автоподставами, организовал в июне 2015 года 25-летний житель Владимира. В банду вошел его знакомый, занимавшийся продажей и ремонтом автомобилей, а затем их родственники - в том числе сотрудники полиции и страховой компании. За каждое выполненное задание им обещали от 5 до 20 тысяч рублей - негусто, в общем-то.

Схема мошенничества была стандартной: покупался по дешевке битый автомобиль, устраивалось фиктивное ДТП в подходящем месте, где особо нет свидетелей, затем на место «аварии» вызывали знакомых сотрудников ГИБДД, оформлялся фиктивный протокол, и документы передавались в страховую компанию для получения выплаты по ОСАГО.

Первое фиктивное ДТП они организовали 6 июля 2015 года с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Nissan X-Trail» на Добросельской. Как выяснило следствие, в результате на восстановление «пострадавшего» автомобиля «Nissan X-Trail» было получено более 400 тыс. рублей.

За время существования банды ее участники сумели организовать 13 фиктивных ДТП и получить от страховой компании около 4 млн 600 тыс. рублей. 30 сентября 2016 года сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального управления МВД России незаконная деятельность была пресечена.

Всего фигурантами уголовного дела стали 10 человек, но на четверых дело прекращено - на одного из-за истечения срока давности, на остальных - за раскаяние и сотрудничество со следствием. Остальных будут судить.