2019-01-14T11:30:50+03:00
Общество

Глава владимирской городской полиции стал заместителем начальника УМВД по Нижегородской области

Нового начальника во Владимире пока не назначили
Артём Черепанов
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Экс-глава владимирской городской полиции Сергей Камышев назначен заместителем начальника УМВД по Нижегородской области, начальником местной полиции. На новую должность его назначили 28 декабря 2018 года. После повышения Сергея Камышева в должности пост главы владимирской городской полиции остался вакантным.

Сергей Камышев родился в 1976 году в Лакинске. В 2002 окончил ВЮИ, в 2013 - Академию управления МВД РФ. Во внутренних органах служит с 1993 года, начал карьерный путь курсантом специальной средней школы подготовки начальствующего состава МВД РФ. С 1995 года семь лет проработал в уголовном розыске. С 2002 года - на руководящих должностях ОВД Владимирской области. Начальником владимирской городской полиции был с 2015 года.

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