Во Владимирской области назначен новый глава комитета по молодежной политике
Им стал 28-летний Александр Кожевников
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Главой комитета по молодежной политике администрации Владимирской области назначен 28-летний Александр Кожевников. Ранее он работал в главным специалистом сектора условий и охраны труда департамента по труду и занятости населения.
Прежний руководитель комитета Алиса Абрамова уволились с занимаемой должности 12 октября 2018 года, практически сразу же после вступления в должность нового губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Отметим, указ об увольнении Абрамовой был подписан прежним главой региона Светланой Орловой.