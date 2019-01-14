2019-01-14T11:33:20+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ по итогам2018 года выдал более 14 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 30 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем в 2017 году.

Наибольший рост за год показали объемы кредитования под залог имеющейся недвижимости – более чем в 2 раза, объемы рефинансирования ипотечных кредитов вырослиболее чем в 1,3 раза по сравнению с результатами 2017 года.

Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банк в 2018 году стабильно входил в Топ-10 крупнейших ипотечных банков.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирский филиал «Т Плюс» проведет работы на теплосетях по улице Горького
Жительница Киржача обокрала двоих за вечер
Сити-менеджер Андрей Шохин наградил владимирцев за новогоднее оформление города
В Ковровском музее природы открылась мастерская глиняной игрушки
Владимирцев приглашают на Колядки
Заместителем директора департамента развития предпринимательства Владимирской области стал известный предприниматель Тимур Рамазанов
Ковровский бильярдист выиграл первенство России по комбинированной пирамиде
Жителя Суздаля, сливавшего канализацию в государственный заказник, будут судить
Во Владимире под суд пойдет банда, занимавшаяся автоподставами
Глава владимирской городской полиции стал заместителем начальника УМВД по Нижегородской области
К кольчугинцу домой вломились через балкон и украли карточки
Во Владимирской области назначен новый глава комитета по молодежной политике
Владимирцы собрали более 300 новогодних игрушек для Владимиро-Суздальского музея-заповедника
По Владимиру пробежали три тысячи Дедов Морозов и Снегурочек
В Гусь-Хрустальном районе в ДТП погибла 45-летняя женщина
Более 15 процентов проверок биологически активных добавок во Владимирской области выявили нарушения
В Киржаче пройдет фестиваль плотников-аргунов
В Камешковском районе в ДТП пострадали четыре человека
Врио вице-губернатора Владимирской области встретился с жителями деревни, где незаконно строится серный завод
Во Владимирской области из-за снегопада произошло две аварии на трассах
Безработный в Муроме ограбил манекен
Во Владимирской области среди белого дня произошло два ДТП с пострадавшими
В воскресенье 13 января во Владимире перекроют движение в центре города
За неубранный снег во Владимирской области выписано штрафов на 85 тысяч рублей
В магазинах Владимирской области нашли опасные стеклоотмывающие жидкости