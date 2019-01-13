Владимирцы собрали более 300 новогодних игрушек для Владимиро-Суздальского музея-заповедника

СЕГОДНЯ 17:09 2019-01-13T17:09:47+03:00

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Незадолго до новогодних праздников "Общество друзей Владимиро-Суздальского музея-заповедника" объявило акцию "Подарим новогоднюю игрушку для музейной елочки". суть ее состояла в том, чтобы сдать старые или новые игрушки для елки Детского музейного центра.

12 января Общество в социальных сетях подвело итоги акции. Активисты написали, что за врямя акции музею подарили более 300 новогодних игрушек.

"Современные и старинные, стеклянные и пластиковые, фабричные и самодельные, очень простые и раритетные. Самое главное, что от души, от доброго сердца! Владимирцы поддержали разрушенный прежним директором Детский музейный центр в Палатах и нарядили две музейные ёлочки для его маленьких посетителей!"