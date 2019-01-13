2019-01-13T17:09:47+03:00
Общество

Владимирцы собрали более 300 новогодних игрушек для Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Общество друзей музея отчиталось об итогах акции
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Фото из публичной страницы "Общества друзей музея" во "ВКонтакте"Фото из публичной страницы "Общества друзей музея" во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Незадолго до новогодних праздников "Общество друзей Владимиро-Суздальского музея-заповедника" объявило акцию "Подарим новогоднюю игрушку для музейной елочки". суть ее состояла в том, чтобы сдать старые или новые игрушки для елки Детского музейного центра.

12 января Общество в социальных сетях подвело итоги акции. Активисты написали, что за врямя акции музею подарили более 300 новогодних игрушек.

"Современные и старинные, стеклянные и пластиковые, фабричные и самодельные, очень простые и раритетные. Самое главное, что от души, от доброго сердца! Владимирцы поддержали разрушенный прежним директором Детский музейный центр в Палатах и нарядили две музейные ёлочки для его маленьких посетителей!"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По Владимиру пробежали две тысячи Дедов морозов и Снегурочек
В Гусь-Хрустальном районе в ДТП погибла 45-летняя женщина
Более 15 процентов проверок биологически активных добавок во Владимирской области выявили нарушения
В Киржаче пройдет фестиваль плотников-аргунов
В Камешковском районе в ДТП пострадали четыре человека
Врио вице-губернатора Владимирской области встретился с жителями деревни, где незаконно строится серный завод
Во Владимирской области из-за снегопада произошло две аварии на трассах
Безработный в Муроме ограбил манекен
Во Владимирской области среди белого дня произошло два ДТП с пострадавшими
В воскресенье 13 января во Владимире перекроют движение в центре города
За неубранный снег во Владимирской области выписано штрафов на 85 тысяч рублей
В магазинах Владимирской области нашли опасные стеклоотмывающие жидкости