2019-01-13T12:15:20+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном районе в ДТП погибла 45-летняя женщина

Две "Мазды" не разъехались и столкнулись лоб в лоб
Алексей СУХОВ
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13 января около 7.15 на 33 километре автодороги "Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума" произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 47-летний водитель "Мазды-6" выехал на встречную полосу, где врезался в "Мазду-2" под управлением водителя 55 лет. В результате аварии погибла пассажирка "Мазды-6". Она скончалась, когда скорая помощь была в пути. Кроме нее травмы различной степени тяжести получили водители транспортных средств, а также 20-летний пассажир "Мазды-6". Их отправили в больницу. Ещё одному пассажиру "Мазды-6" 21 года помощь оказали на месте.

Напомним, что за эти выходные это уже четвертое серьезное ДТП с пострадавшими. Причем многие из них произошли из-за того, что один из автомобилей выезжал на встречную полосу.

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