Более 15 процентов проверок биологически активных добавок во Владимирской области выявили нарушения
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опубликовало статистику проверок по биологически активным добавкам (БАД) за 2018 год.
По данным Роспотребнадзора, сотрудники управления контролируют 1065 объектов, занятых производством и оборотом БАД к пище, в том числе: 7 складов, 347 торговых точек и 708 аптек. В 2018 году ведомство исследовано 46 проб по показателям безопасности. Проведено 491 исследование данных проб. Было проведено 5 плановых и 95 внеплановых проверок за производством и оборотом БАД. Было выявлено 16 правонарушений. Из них 9 связано с нарушением санитарных правил и гигиенических норм. Еще три нарушения носят технический характер. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 28 тысяч рублей.
БАД не вляются лекарствами, а всего лишь пищевыми добавками. К ним могут относится витамины, пробиотики и даже рыбий жир. Часто их пытаются агрессивно рекламировать, называя чуть ли не лекарством, что запрещено законом и является обманом.