Более 15 процентов проверок биологически активных добавок во Владимирской области выявили нарушения

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-13T11:11:22+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опубликовало статистику проверок по биологически активным добавкам (БАД) за 2018 год.

По данным Роспотребнадзора, сотрудники управления контролируют 1065 объектов, занятых производством и оборотом БАД к пище, в том числе: 7 складов, 347 торговых точек и 708 аптек. В 2018 году ведомство исследовано 46 проб по показателям безопасности. Проведено 491 исследование данных проб. Было проведено 5 плановых и 95 внеплановых проверок за производством и оборотом БАД. Было выявлено 16 правонарушений. Из них 9 связано с нарушением санитарных правил и гигиенических норм. Еще три нарушения носят технический характер. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 28 тысяч рублей.

БАД не вляются лекарствами, а всего лишь пищевыми добавками. К ним могут относится витамины, пробиотики и даже рыбий жир. Часто их пытаются агрессивно рекламировать, называя чуть ли не лекарством, что запрещено законом и является обманом.