В Киржаче пройдет фестиваль плотников-аргунов

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-13T09:23:31+03:00

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26 и 27 января в Киржаче пройдет фестиваль "Киржачский наличник", на котором вспомнят искусство владимирских плотников-аргунов, сообщает "Губерния-33". Эти люди в свое время прославили Владимирский край своими резными наличниками и карнизами.

В XVIII веке село Аргуново, бывшее центром плотницкой волости, располагалось на территории нынешнего Петушинского района. Само село уже не существует, но традиции аргуновской резьбы продолжается усилиями энтузиастов. Год назад на территории музея меди и латуни в Киржаче заработала мастерская аргунов. Большой вклад в ее открытие внес директор Киржачской типографии, меценат Евгений Федоров. Ему же принадлежит идея провести фестиваль аргунов.

В программе мероприятия: работа плотников и мастеров, "ярмарки ремесел", "вкусные ряды", дегустация блюд и напитков русской кухни, экскурсии для гостей и жителей города, открытие фотозоны "Я – мастер", народные забавы, мастер-классы от аргунов, концертная программа и многое другое.