2019-01-13T08:13:55+03:00
Происшествия

В Камешковском районе в ДТП пострадали четыре человека

Машины столкнулись лоб в лоб, когда одна из них выехала на встречную полосу
Алексей СУХОВ
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12 января 2019 года около 17.00 на 1 километре автодороги "Хохлово-Камешково-Ручей" в Камешковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

По предварительной информации, авария случилась следующим образом. 55-летний водитель "Ниссана Мурано" во время езды по направлению к Владимиру выехал на встречку, после чего столкнулся с "Тойотой Камри", которой управлял 54-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры "Тойоты Камри" (42 и 10 лет). Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу.

По факту ДТП назначена проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности и определяют виновника.

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