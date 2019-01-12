2019-01-12T19:24:41+03:00
Общество

Врио вице-губернатора Владимирской области встретился с жителями деревни, где незаконно строится серный завод

Собственник предприятия на встречу не приехал
Сергей МОРКОВКИН
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12 января врио первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов встретился с жителями деревни Болдино Петушинского района. Это еще одна проблемная точка региона, унаследованная с прошлого года - там незаконно строится серный завод. Во встрече также принял участие глава района Сергей Великоцкий.

Отвечая на вопросы жителей, Максим Брусенцов заявил, что владелец предприятия не прошел все необходимые процедуры проверок и не зарегистрировал объект в Госстройнадзоре. По словам врио вице-губернатора, 15 января в Болдино приедут представители этого ведомства. Также Максим Брусенцов сообщил, что участок, на котором проводится стройка, ранее принадлежал частному лицу и предназначен под строительство промышленного объекта. Местные жители в ответ рассказали, что ранее на месте стройки находился лесхоз.

Местные активисты высказались против строительства завода и отметили, что общественные слушания по поводу строительства завода не проводились. Кроме того, жители Болдино задавали вопросы о газификации деревни и проблемах соблюдения экологических норм. Отметим, что представители предприятия так и не прибыли на встречу.

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