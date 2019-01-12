2019-01-12T19:07:56+03:00
Происшествия

Во Владимирской области из-за снегопада произошло две аварии на трассах

Пострадали три человека
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 января на дорогах Владимирской области произошло два ДТП с пострадавшими. Около 12.30 на 31 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» 30-летняя жительница Владимира на машине «Форд Фьюжн» выехала на встречную полосу движения и врезалась «Ниссан Кашкай» под управлением 38-летней жительницы Мурома. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что обе женщины с травмами госпитализированы в больницу.

Около 13.20 на 37 километре трассы «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума» произошла авария с участием трех машин. Водитель «Ауди А6» 1988 года рождения, выехал на встречную полосу, где врезался в «ГАС 19521» под управлением водителя 1979 года рождения и «Шевроле Клан», за рулем которого находился водитель 1985 года рождения. Водитель «Ауди» с травмами доставлен в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио вице-губернатора Владимирской области встретился с жителями деревни, где незаконно строится серный завод
Безработный в Муроме ограбил манекен
Во Владимирской области среди белого дня произошло два ДТП с пострадавшими
В воскресенье 13 января во Владимире перекроют движение в центре города
За неубранный снег во Владимирской области выписано штрафов на 85 тысяч рублей
В магазинах Владимирской области нашли опасные стеклоотмывающие жидкости
В Юрьев-Польском пьяный вор украл деньги у 92-летней пенсионерки
Гусевской завод "Раско" скрывал доходы от государства
Житель Собинки заказал через интернет сильнодействующий препарат
Двое подростков в Кольчугино сняли деньги с найденной карты
Владимирская детская студия "Русь" взяла гран-при на международном фестивале
Муромлянин попался на нарушении тайны телефонных переговоров
Жителя Вязников лишили трехсот с лишним тысяч рублей
В Суздале открылась фотовыставка о Музее деревянного зодчества
В Муроме женщина напала на людей из Росгвардии, защищая мужа
Юных владимирцев приглашают "поиграть в богатырей"
Скончался заведующий онкологическим отделением Центральной городской больницы Коврова
В Суздальском районе установили личность погибшей на пожаре пенсионерки
Двое владимирцев воровали аккумуляторы на дорожных стройках
Муромский прокурор требует огородить заброшенную стройку
18-летний муромлянин грабил женщин
В Александрове нашли труп замерзшей насмерть девушки
Клиентский офис «Александровский» ООО «ЭСВ» теперь располагается по новому адресу: Советский переулок, д. 1 А
На реке Оке задержали браконьера
Главу Суздальской ветеринарной станции обвиняют в превышении полномочий
На месте пожара в Суздальском районе нашли труп старушки