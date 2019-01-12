Во Владимирской области из-за снегопада произошло две аварии на трассах

СЕГОДНЯ 19:07 2019-01-12T19:07:56+03:00

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12 января на дорогах Владимирской области произошло два ДТП с пострадавшими. Около 12.30 на 31 километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» 30-летняя жительница Владимира на машине «Форд Фьюжн» выехала на встречную полосу движения и врезалась «Ниссан Кашкай» под управлением 38-летней жительницы Мурома. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что обе женщины с травмами госпитализированы в больницу.

Около 13.20 на 37 километре трассы «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума» произошла авария с участием трех машин. Водитель «Ауди А6» 1988 года рождения, выехал на встречную полосу, где врезался в «ГАС 19521» под управлением водителя 1979 года рождения и «Шевроле Клан», за рулем которого находился водитель 1985 года рождения. Водитель «Ауди» с травмами доставлен в больницу.