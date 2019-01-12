Во Владимирской области среди белого дня произошло два ДТП с пострадавшими
В одном случае спасателям пришлось вырезать жертву аварии из автомобиля
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Первая авария случилась в 12.50 в Судогодском районе, на 13-м километре автодороги Владимир - Муром. Столкнулись два легковых автомобиля, в аварии пострадали люди. Прибывшим на место сотрудникам МЧС и инспекторам ГИБДД пришлось вырезать пострадавшего из автомобиля, в котором заклинило двери. Приехавшая "скорая" увезла его в больницу в тяжелом состоянии.
Чуть позже, в 13.50, на 55-м километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума столкнулись уже три автомобиля. В этой аварии также пострадал человек, он доставлен в больницу.
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