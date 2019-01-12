В воскресенье 13 января во Владимире перекроют движение в центре города

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-12T13:30:50+03:00

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В воскресенье, 13 января, по центру Владимира пройдет ставший уже традиционным "Забег Дедов Морозов". В связи с этим с 12.00 до 14.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Весь транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской и Никитской.

Сам забег пройдет по улице Большая Московская - от Театральной площади до Соборной. Регистрация участников - с 11.00 до 11.45, она пройдет на Театральной площади. Каждый, кто хочет стать участником забега, должен прийти с каким-то элементом костюма. Не обязательно бежать в шубе, с мешком и бородой - достаточно иметь, например, красную "дедморозовскую" шапку, жилетку или кафтан. Снегурочки тоже допускаются - если у них есть соответствующие элементы костюма. Всем участникам при регистрации выдадут номера и памятные сувениры.

Старт забегу будет дан в 12.00 на Театральной площади. Финиш VIII владимирского «Забега Дедов Морозов» состоится по традиции на Соборной площади. Участников, которые покажут лучшие результаты в скорости или пробегут дистанцию в самом нарядном костюме, наградят ценными призами.

Как сообщают в мэрии, в прошлом году на "Забег Дедов Морозов" вышло около двух тысяч человек, многие горожане бежали всей семьей! Погоду синоптики обещают подходящую - около -5 градусов, дорогу городские власти от снега почистят.