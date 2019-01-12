2019-01-12T10:09:27+03:00
Общество

За неубранный снег во Владимирской области выписано штрафов на 85 тысяч рублей

Только во Владимире составлен 31 протокол
Артём Черепанов
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Специалисты госинспекции административно-технического надзора с начала декабря 2018 года проверили 125 объектов по вопросу уборки снега с придомовых территорий и наледи с крыш. По их итогам было выписано 75 протоколов и рассмотрено 23 административных дела. Нерадивые управляющие компании оштрафовали на общую сумму 85 тысяч рублей.

Только во Владимире в отношении не убирающих снег ТСЖ был составлен 31 протокол. Наказание понесли: МКП «ЖКХ», ООО «Техносервис плюс», ООО РСУ «Благовест», ООО «Жилищник центр», ООО «Владимирская управляющая компания», ООО «Жилстройстандарт», УК «Жилищные технологии», АО «Киномакс», ТСЖ «Егорова», МБДОУ детские сады №№ 26, 33, 52, 66, МБУДО ДШХ.

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