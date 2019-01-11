В магазинах Владимирской области нашли опасные стеклоотмывающие жидкости

СЕГОДНЯ 20:44 2019-01-11T20:44:54+03:00

В свое составе они содержат метанол и угрожают здоровью и жизни людей.

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области информирует о выявлении в розничной торговле опасной продукции – стеклоомывающей жидкости: «ICE DRIVE» (-30°C), изготовитель ООО «Инвета», «HT-TECH» EURO производитель ООО «Ивион», «Капелька» производитель ООО «Эко-Технология», «Сибирь» (-30) производитель ООО «Авангард».

-Стеклоомывающая жидкость, выпускаемая данными «производителями», фактически отсутствующими по адресам, указанным на маркировке, содержит в своем составе метанол и представляет прямую угрозу здоровью и жизни людей, - подчеркнули в областном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты Управления рекомендуют приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли.