В магазинах Владимирской области нашли опасные стеклоотмывающие жидкости
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области информирует о выявлении в розничной торговле опасной продукции – стеклоомывающей жидкости: «ICE DRIVE» (-30°C), изготовитель ООО «Инвета», «HT-TECH» EURO производитель ООО «Ивион», «Капелька» производитель ООО «Эко-Технология», «Сибирь» (-30) производитель ООО «Авангард».
-Стеклоомывающая жидкость, выпускаемая данными «производителями», фактически отсутствующими по адресам, указанным на маркировке, содержит в своем составе метанол и представляет прямую угрозу здоровью и жизни людей, - подчеркнули в областном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты Управления рекомендуют приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли.