В Юрьев-Польском пьяный вор украл деньги у 92-летней пенсионерки
Их он потратил на личные нужды
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В конце декабря прошлого года полицейские задержали 44-летнего местного жителя.
По данным пресс-службы УМВД, пьяный вор повредил окно и залез в квартиру к 92-летней женщине. Нашел он там 10 тысяч рублей и скрылся.
Позже он сказал полицейским, что знал об отсутствии старушки дома, а деньги уже успел потратить.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.