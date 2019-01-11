2019-01-11T17:23:01+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском пьяный вор украл деньги у 92-летней пенсионерки

Их он потратил на личные нужды
Валерия Рудометова
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В конце декабря прошлого года полицейские задержали 44-летнего местного жителя.

По данным пресс-службы УМВД, пьяный вор повредил окно и залез в квартиру к 92-летней женщине. Нашел он там 10 тысяч рублей и скрылся.

Позже он сказал полицейским, что знал об отсутствии старушки дома, а деньги уже успел потратить.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.

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