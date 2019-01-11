Гусевской завод "Раско" скрывал доходы от государства
И не платил налоги
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Следственный комитет по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сокрытия доходов должностными лицами стекольной компании "Раско" в поселке Анопино Гусь-Хрустального района. Налоговая инспекция наложила арест на счета фирмы. Тогда руководители предприятия, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия, применили схему вывода денежных потоков из-под государственного контроля. В итоге, многомиллионные расчеты фирмы проходили через счета третьих лиц.
По оценкам следствия, с мая по декабрь 2018 года было сокрыто более 52,5 миллионов рублей.