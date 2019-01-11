Житель Собинки заказал через интернет сильнодействующий препарат

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-11T16:06:31+03:00

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В ходе совместных действий Владимирской таможни и УМВД по Владимирской области, стало известно, что житель Собинки заказал через интернет в Беларуси сильнодействующее вещество. В конце декабря ему должен был прийти заказ. В дальнейшем работа велась при содействии службы безопасности Почты России.

- После того, как гражданин на почте получил конверт, нашими сотрудниками содержимое было изъято, - рассказал заместитель начальника Владимирской таможни Сергей Панин. - Экспертиза установила, что в почтовом отправлении находился препарат весом 10,10 граммов, содержащий в составе тестостерона пропианат. Вещество является сильнодействующим и запрещено к перемещению через Государственную границу Российской Федерации.

Проверка продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.