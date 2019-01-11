2019-01-11T16:01:04+03:00
Происшествия

Двое подростков в Кольчугино сняли деньги с найденной карты

Теперь их подозревают в мошенничестве
Артём Черепанов
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В конце декабря 2018 года в кольчугинскую полицию обратился 31-летний местный житель, заявивший в краже 5 тысяч рублей. Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что деньги были сняты с банковской карты мужчины, которой он давно не пользовался. О снятии денег ему приходили СМС-сообщения.

Выяснилось, что банковскую карту мужчина потерял, а нашли ее двое подростков 18 и 19 лет. Картой они расплачивались за покупки в различных торговых центрах.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт).

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