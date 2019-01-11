2019-01-11T14:23:41+03:00
Происшествия

Муромлянин попался на нарушении тайны телефонных переговоров

Мужчина хотел заработать, продавая чужие секреты
Ирина Мальцева
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Житель Мурома, работавший в офисе продаж салона сотовой связи, использовал служебное положение, чтобы из базы данных оператора узнать персональные данные абонентов. Используя эти сведения, он от их имени подписывал заявления на получение электронного документа. В результате муромлянин получал сведения об их соединениях, являющихся конфиденциальной информацией и содержащей тайну телефонных переговоров. Всю информацию он сохранял себе, собираясь в дальнейшем продать ее другим людям за вознаграждения. Сейчас ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ, уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров поступило в Муромский городской суд и находится в стадии назначения.

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