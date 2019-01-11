2019-01-11T14:10:28+03:00
Происшествия

Жителя Вязников лишили трехсот с лишним тысяч рублей

На горожанина напали около собственного дома
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около семи часов вечера 9 января вязниковец возвращался домой. В микрорайоне «Соковка» неподалеку от родного жилья на прохожего набросились двое неизвестных в масках, угрожавших ему предметом, похожим на пистолет. Нападавшие избили жертву, связали ее и, затащив в дом, потребовали денег. В результате злоумышленники забрали триста сорок тысяч рублей и скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Юрьев-Польском пьяный вор украл деньги у 92-летней пенсионерки
Гусевской завод "Раско" скрывал доходы от государства
Житель Собинки заказал через интернет сильнодействующий препарат
Двое подростков в Кольчугино сняли деньги с найденной карты
Владимирская детская студия "Русь" взяла гран-при на международном фестивале
Муромлянин попался на нарушении тайны телефонных переговоров
В Суздале открылась фотовыставка о Музее деревянного зодчества
В Муроме женщина напала на людей из Росгвардии, защищая мужа
Юных владимирцев приглашают "поиграть в богатырей"
Скончался заведующий онкологическим отделением Центральной городской больницы Коврова
В Суздальском районе установили личность погибшей на пожаре пенсионерки
Двое владимирцев воровали аккумуляторы на дорожных стройках
Муромский прокурор требует огородить заброшенную стройку
18-летний муромчанин грабил женщин
В Александрове нашли труп замерзшей насмерть девушки
Клиентский офис «Александровский» ООО «ЭСВ» теперь располагается по новому адресу: Советский переулок, д. 1 А
На реке Оке задержали браконьера
Главу Суздальской ветеринарной станции обвиняют в превышении полномочий
На месте пожара в Суздальском районе нашли труп старушки