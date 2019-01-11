Жителя Вязников лишили трехсот с лишним тысяч рублей
На горожанина напали около собственного дома
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Около семи часов вечера 9 января вязниковец возвращался домой. В микрорайоне «Соковка» неподалеку от родного жилья на прохожего набросились двое неизвестных в масках, угрожавших ему предметом, похожим на пистолет. Нападавшие избили жертву, связали ее и, затащив в дом, потребовали денег. В результате злоумышленники забрали триста сорок тысяч рублей и скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивает полиция.