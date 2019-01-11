В Суздале открылась фотовыставка о Музее деревянного зодчества

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-11T14:07:42+03:00

Около 30 работ рассказывают о разных сторонах жизни и деятельности самого востребованного музейного комплекса

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«Музею деревянного зодчества ­– 50!». Под таким лозунгом в минувшем году в Суздале проходили лекции, творческие встречи, выставки, посвященные полувековому юбилею одного из самых известных музейных комплексов России.

В последние дни в администрации Суздаля фотографы Владимир и Павел Суховы представили выставку своих работ, посвященных Музею деревянного зодчества.Около 30 работ суздальских фотографов рассказывают о разных сторонах жизни и деятельности самого востребованного музейного комплекса области.

В настоящее время музей объединяет 19 памятников деревянного зодчества, привезенных из разных мест Владимирской области, и наполовину каменный, наполовину деревянный дом купцов Агаповых второй половины ХVIII века.

Музей за все время своего существования зарекомендовал себя как уникальная живописная площадка для музейных фестивалей и праздников – Огурца, Масленицы, Троицы, Святок, ставших туристскими брендами Суздаля.