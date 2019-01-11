В Муроме женщина напала на людей из Росгвардии, защищая мужа

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-11T13:53:25+03:00

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В Муромский городской суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, напавшей на представителей Росгвардии. Она пыталась вступиться за мужа, совершившего административное правонарушение. Что именно сделал мужчина, в пресс-служба суда не указывает. Однако известно, что представителей Росгвардии было двое.

Женщину обвиняют сразу по двум частям статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.