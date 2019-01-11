2019-01-11T13:39:11+03:00
Общество

Скончался заведующий онкологическим отделением Центральной городской больницы Коврова

Евгений Докорин ушел на 66 году жизни
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохраненияфото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения
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10 января на 66-м году жизни скоропостижно скончался заведующий онкологическим отделением Центральной городской больницы города Коврова, врач-онколог высшей квалификационной категории, заслуженный врач РФ Евгений Михайлович Докорин.

В больнице он проработал почти 40 лет. Евгений Михайлович начал свою трудовую деятельность в учреждении в 1979 году в должности врача-хирурга хирургического отделения. В 1981 году был переведен на должность врача-онколога, в 1995 году возглавил онкологическое отделение ЦГБ.

Коллектив департамента здравоохранения администрации области и лично директор Алексей Мозалёв искренне соболезнуют родным и близким Евгения Михайловича Докорина.

Прощание состоится в субботу, 12 января, в ДК «Современник» по адресу: г. Ковров, ул. Подлесная, 1. Начало – в 10.00.

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