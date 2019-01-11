В Суздальском районе установили личность погибшей на пожаре пенсионерки
Это была хозяйка дома
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:
11 января в с. Туртино Суздальского района загорелся деревянный дом, в котором проживали двое пенсионеров. На момент пожара в доме была женщина 1940 года рождения, которая плохо передвигалась. Она погибла, а ее муж отсутствовал — ушел в гости.
- Огонь с дома перекинулся на хозяйственные постройки. Сгорела вся территория. Бабушка, скорее всего, спала, а потом просто не смогла выбраться. Предполагаем, что пожар случился из-за печки. Но точная причина возгорания пока устанавливается, - рассказала Ирина Минина, старший помощник руководителя управления Следственного Комитета РФ по Владимирской области.