В Суздальском районе установили личность погибшей на пожаре пенсионерки

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-11T13:16:30+03:00

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11 января в с. Туртино Суздальского района загорелся деревянный дом, в котором проживали двое пенсионеров. На момент пожара в доме была женщина 1940 года рождения, которая плохо передвигалась. Она погибла, а ее муж отсутствовал — ушел в гости.

- Огонь с дома перекинулся на хозяйственные постройки. Сгорела вся территория. Бабушка, скорее всего, спала, а потом просто не смогла выбраться. Предполагаем, что пожар случился из-за печки. Но точная причина возгорания пока устанавливается, - рассказала Ирина Минина, старший помощник руководителя управления Следственного Комитета РФ по Владимирской области.