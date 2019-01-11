2019-01-11T13:16:30+03:00
Происшествия

В Суздальском районе установили личность погибшей на пожаре пенсионерки

Это была хозяйка дома
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

11 января в с. Туртино Суздальского района загорелся деревянный дом, в котором проживали двое пенсионеров. На момент пожара в доме была женщина 1940 года рождения, которая плохо передвигалась. Она погибла, а ее муж отсутствовал — ушел в гости.

- Огонь с дома перекинулся на хозяйственные постройки. Сгорела вся территория. Бабушка, скорее всего, спала, а потом просто не смогла выбраться. Предполагаем, что пожар случился из-за печки. Но точная причина возгорания пока устанавливается, - рассказала Ирина Минина, старший помощник руководителя управления Следственного Комитета РФ по Владимирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Юрьев-Польском пьяный вор украл деньги у 92-летней пенсионерки
Гусевской завод "Раско" скрывал доходы от государства
Житель Собинки заказал через интернет сильнодействующий препарат
Двое подростков в Кольчугино сняли деньги с найденной карты
Владимирская детская студия "Русь" взяла гран-при на международном фестивале
Муромлянин попался на нарушении тайны телефонных переговоров
Жителя Вязников лишили трехсот с лишним тысяч рублей
В Суздале открылась фотовыставка о Музее деревянного зодчества
В Муроме женщина напала на людей из Росгвардии, защищая мужа
Юных владимирцев приглашают "поиграть в богатырей"
Скончался заведующий онкологическим отделением Центральной городской больницы Коврова
Двое владимирцев воровали аккумуляторы на дорожных стройках
Муромский прокурор требует огородить заброшенную стройку
18-летний муромчанин грабил женщин
В Александрове нашли труп замерзшей насмерть девушки
Клиентский офис «Александровский» ООО «ЭСВ» теперь располагается по новому адресу: Советский переулок, д. 1 А
На реке Оке задержали браконьера
Главу Суздальской ветеринарной станции обвиняют в превышении полномочий
На месте пожара в Суздальском районе нашли труп старушки