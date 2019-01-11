Двое владимирцев воровали аккумуляторы на дорожных стройках
Общий ущерб составил 80 тысяч рублей
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Владимирская полиция возбудила уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в кражах аккумуляторов с дорожных строек. С сентября по декабрь прошлого года в полицию поступило сразу несколько сообщений о пропаже аккумуляторов, от которых работали световые элементы на дорожных знаках. Кроме того, пропал аккумулятор строительного трактора, припаркованного у дороги.
Подозреваемых задержали в декабре прошлого года. Они признались в содеянном и заявили, что украденное продали, а вырученные деньги потратили.