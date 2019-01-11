Двое владимирцев воровали аккумуляторы на дорожных стройках

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-11T13:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирская полиция возбудила уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в кражах аккумуляторов с дорожных строек. С сентября по декабрь прошлого года в полицию поступило сразу несколько сообщений о пропаже аккумуляторов, от которых работали световые элементы на дорожных знаках. Кроме того, пропал аккумулятор строительного трактора, припаркованного у дороги.

Подозреваемых задержали в декабре прошлого года. Они признались в содеянном и заявили, что украденное продали, а вырученные деньги потратили.