Муромский прокурор требует огородить заброшенную стройку

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-11T12:55:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что недостроенный дом, возводимый в Муроме неподалеку от детского развлекательного центра, ничем не огорожен. На объекте вкопаны сваи, перемычки между ними, частично обустроены входы и подъезды дома из газосиликатных блоков и плит. Строительство уже давно не ведется, но стройка ничем не огорожена, и попасть на территорию может кто угодно. Прокуратура обязала собственников устранить нарушения еще до 1 августа прошлого года, но долгострой никто не огородил. Посчитав, что объект незавершенного строительства создает угрозу для жизни и здоровья муромлян, прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Дело будет рассмотрено в ближайшее время.